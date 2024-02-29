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ВРП пояснила, чому зупинила розгляд заяви судді Володимира Гончара про звільнення у відставку

15:17, 29 лютого 2024
Рада зупинила розгляд заяви судді про відставку до розгляду дисциплінарної скарги щодо нього.
ВРП пояснила, чому зупинила розгляд заяви судді Володимира Гончара про звільнення у відставку
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Вища рада правосуддя вирішила зупинити розгляд заяви Гончара Володимира Миколайовича про звільнення з посади судді Кропивницького апеляційного суду у відставку.

Там зазначили, що у ВРП наявна дисциплінарна скарга, що може бути підставою притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

«Підстави для вирішення питання про вчинення істотного дисциплінарного проступку, що може мати наслідком звільнення, виникли раніше, ніж суддя виявив бажання піти у відставку», - йдеться у повідомленні.

Таким чином ВРП зупинила розгляд заяви судді про відставку до розгляду дисциплінарної скарги щодо нього.

Як ми писали, ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’ятьох суддів до місцевих судів.

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