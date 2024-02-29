Комітет шукає кандидатур на посаду члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення замість Онопрієнка

Подаватися можна включно до 22 березня.

Джерело фото: фейсбук-сторінка Нацради з питань телебачення і радіомовлення

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Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики оголошує відбір кандидатур на посаду члена Національної ради. Кандидат замінить Максима Онопрієнка, призначеного Верховною Радою України 30 травня 2019 року.

Які вимоги:

Членом Національної ради може бути особа, яка відповідає таким вимогам:

є громадянином України та проживає в Україні не менше п’яти останніх років;

має вищу освіту;

має досвід роботи у галузі медіа, електронних комунікацій, права не менше п’яти років;

володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Не може бути членом Національної ради особа:

має громадянство чи підданство іншої держави;

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

за вироком суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або обіймати відповідні посади;

на яку поширюються приписи частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

є кінцевим бенефіціарним власником, ключовим учасником чи власником істотної участі ліцензіатів або реєстрантів відповідно до Закону України «Про медіа», а також ліцензіатів або реєстрантів у сфері електронних комунікацій.

Суб’єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради відповідно до частини п’ятої статті 76 Закону є об’єднання підприємств–суб’єктів у сфері медіа, громадські об’єднання, творчі спілки, які активно працюють у медійній сфері не менше трьох років (організовують щонайменше двічі на рік громадські заходи щодо проблем, які є у сфері медіа, ініціюють публічні обговорення актуальних професійних питань, беруть активну участь у розв’язанні проблем галузі).

Кожне об’єднання підприємств – суб’єктів у сфері медіа, громадське об’єднання, творча спілка мають право подати одну кандидатуру на посаду члена Національної ради. Відокремлені підрозділи громадських об’єднань і творчих спілок, осередки зі статусом юридичних осіб реалізують право подання кандидатур виключно через організацію, яка їх утворила (заснувала).

Пропозиції суб’єктів права подання кандидатур, заяви та документи кандидатів на посаду члена Національної ради приймає Комітет упродовж 21 календарного дня з дати оприлюднення оголошення – включно до 22 березня 2024 року.

Додаткову інформацію щодо конкурсного відбору можна отримати у секретаріаті Комітету за телефоном 044 255 23 21.

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