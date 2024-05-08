россия пригрозила, что французские военные станут мишенями в случае отправки в Украину

В МИД рф заявили, что россия нацелится на французские войска, если они будут направлены в Украину.

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россия пригрозила Франции, что в случае высылки войск в Украину, российские военные будут рассматривать их как легитимные цели. Об этом сообщает агентство Reuters.

Спикер МИД россии Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается использовать "стратегическую неопределенность" для отношений с россией. В то же время, она указала на рост числа граждан Франции, погибших в Украине, что свидетельствует о возможных последствиях участия французских военных в войне.

"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенями для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть этому доказательства", - отметила Захарова.

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