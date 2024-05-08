Правительство создало Штаб подготовки к следующему отопительному сезону – Шмыгаль

В его состав войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты, представители общин.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о создании Штаба подготовки к следующему отопительному сезону. В его состав войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты, представители общин. Также Правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины.

По словам Премьер-министра, Штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

«Кроме того, будем активнее привлекать помощь от партнеров и будем работать над разрешением долгового кризиса в энергетике. Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев было светло и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению», - отметил Денис Шмыгаль.

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