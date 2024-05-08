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Уряд створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону – Шмигаль

13:55, 8 травня 2024
До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.
Уряд створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону – Шмигаль
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про створення Штабу підготовки до наступного опалювального сезону. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад. Також Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини.

За словами Прем’єра, Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

«Крім того, активніше залучатимемо допомогу від партнерів і будемо працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці. Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання», - зазначив Денис Шмигаль.

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