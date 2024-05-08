росія пригрозила, що французькі військові стануть мішенями у разі відправки в Україну

В МЗС рф заявили, що росія націлиться на французькі війська, якщо вони будуть направлені в Україну.

Джерело фото: Reuters

росія пригрозила Франції, що у разі вислання військ до України, російські військові розглядатимуть їх як легітимні цілі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Спікерка МЗС росії Марія Захарова заявила, що президент Франції Еммануель Макрон намагається використати «стратегічну невизначеність» для стосунків з росією. Водночас, вона вказала на зростання числа громадян Франції, які загинули в Україні, що свідчить про можливі наслідки участі французьких військових у війні.

«Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенями для російських збройних сил. Мені здається, що у Парижа вже є цьому докази», - зазначила Захарова.

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