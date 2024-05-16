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В Европейском Союзе отказался снимать санкции с Российского фонда прямых инвестиций

19:06, 16 мая 2024
Суд отклонил все доказательства фонда, изложенные в заявлении, и вынес решение о том, что «иск должен быть отклонен в полном объеме».
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В Европейском Союзе отказались снимать санкции с Российского фонда прямых инвестиций. Об этом говорится в решении суда.

Санкции против фонда были введены в марте 2022 года. Они включают запрет для граждан ЕС инвестировать, участвовать или иным образом содействовать финансируемым им проектам. Ограничительные меры против него ввели также США и Великобритания.

Российский фонд прямых инвестиций в своем иске требовал снять с него санкции из-за того, что ЕС якобы не имел достаточных фактических оснований для их введения. Также заявитель просил суд признать нарушение его права на эффективную судебную защиту, поскольку Совет ЕС не сообщил его о введении ограничительных мер и причинах, приведших к этому решению, а также потребовал признать нарушение его права на свободу ведения деловой активности. В иске фонда также утверждалось, что именно решение Совета ЕС о введении ограничительных мер «не было необходимым или пропорциональным его целям».

Суд ЕС отклонил все доказательства, изложенные в заявлении, и вынес решение о том, что «иск должен быть отклонен в полном объеме».

Суд также постановил, что проигравшая сторона обязана возместить свои собственные судебные издержки, а также расходы, понесенные Советом ЕС.

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