У Європейському Союзі відмовився знімати санкції з Російського фонду прямих інвестицій

Суд відхилив усі докази фонду, викладені у заяві, і виніс рішення про те, що «позов має бути відхилений у повному обсязі».

У Європейському Союзі відмовилися знімати санкції з Російського фонду прямих інвестицій. Про це сказано у рішенні суду.

Санкції проти фонду було введено в березні 2022 року. Вони включають заборону для громадян ЄС інвестувати, брати участь або іншим чином сприяти проєктам, що фінансуються ним. Обмежувальні заходи проти нього запровадили також США та Велика Британія.

Російський фонд прямих інвестицій у своєму позові вимагав зняти з нього санкції через те, що ЄС нібито не мав достатніх фактичних підстав для їхнього введення. Також заявник просив суд визнати порушення його права на ефективний судовий захист, оскільки Рада ЄС не повідомила його про введення обмежувальних заходів і причини, що призвели до цього рішення, а також вимагав визнати порушення його права на свободу ведення ділової активності. У позові фонду також стверджувалося, що саме рішення Ради ЄС про введення обмежувальних заходів «не було необхідним чи пропорційним його цілям».

Суд ЄС відхилив усі докази, викладені у заяві, і виніс рішення про те, що «позов має бути відхилений у повному обсязі».

Суд також ухвалив, що сторона, яка програла, зобов'язана відшкодувати свої власні судові витрати, а також витрати, понесені Радою ЄС.

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