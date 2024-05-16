Обрано голову Кременчуцького районного суду Полтавської області

Суд очолив Олексадр Колотієвський.

Фото: Кременчуцький районний суд Полтавської області

16 травня відбулися збори суддів Кременчуцького районного суду Полтавської області, на порядок денний було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляється на сайті судової установи.

Шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів головою Кременчуцького районного суду Полтавської області обрано суддю Олександра Колотієвського.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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