Графіки відключення світла можуть застосовуватися в Україні до осені

В Укренерго стурбовані, що взимку навіть за теплої погоди уникнути дефіциту електроенергії буде важко.

Підключення споживачів електроенергії може залишитися обмеженим аж до серпня-вересня, повідомив радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради Національної енергетичної компанії «Укренерго» Юрій Бойко під час брифінгу в Ukraine Media Center.

«Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів», – розповів Бойко.

Він також вказав, що під час цього періоду атомні електростанції перейдуть у фазу активного ремонту. За його словами, в енергосистемі залишиться значна кількість сонячної генерації, а також зменшиться навантаження через теплу, але не жарку погоду.

«Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода», – зазначив він.

Проте Бойко попередив, що зима буде надзвичайно важкою, і навіть за теплої погоди уникнути дефіциту електроенергії буде важко. Він підкреслив, що немає шансів на повне відновлення зруйнованої протягом двох місяців генерації.

«З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів», – підкреслив Бойко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.