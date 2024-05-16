Практика судов
  1. В Украине

Графики отключения света могут применяться в Украине до осени

18:48, 16 мая 2024
В Укрэнерго обеспокоены, что зимой даже при теплой погоде избежать дефицита электроэнергии будет трудно.
Графики отключения света могут применяться в Украине до осени
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подключение потребителей электроэнергии может остаться ограниченным вплоть до августа-сентября, сообщил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко во время брифинга в Ukraine Media Center.

«Если говорить об ограничениях, которые начались сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - рассказал Бойко.

Он также указал, что во время этого периода атомные электростанции перейдут в фазу активного ремонта. По его словам, в энергосистеме останется значительное количество солнечной генерации, а также уменьшится нагрузка из-за теплой, но не жаркой погоды.

«Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода», - отметил он.

Однако Бойко предупредил, что зима будет чрезвычайно тяжелой, и даже при теплой погоде избежать дефицита электроэнергии будет трудно. Он подчеркнул, что нет шансов на полное восстановление разрушенной в течение двух месяцев генерации.

«С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключение потребителей», - подчеркнул Бойко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рассмотрение ТЦК дела об админправонарушении в отсутствие лица, которое должным образом не уведомили о дате рассмотрения, является безусловным основанием для отмены постановления о привлечении к ответственности – суд

Апелляционный админсуд отменил штраф от ТЦК, поскольку ТЦК не смог доказать факт надлежащего уведомления мужчины о рассмотрении дела по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Выплата единовременного пособия матерям погибших полицейских зависит от того, как быстро Кабмин обновляет Перечень территорий, где ведутся боевые действия

Сама по себе гибель полицейского от ранения во время войны не является основанием для выплаты матери единовременной денежной помощи, ведь, по мнению Верховного Суда, эта выплата зависит также и от того, внесена ли территория, где произошла гибель в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

Право на отсрочку можно реализовать только до момента обретения статуса военнослужащего – Верховный Суд

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом – в частности, ТЦК.

Владимир Зеленский ветировал закон, которым депутаты предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Президент отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми он имеет связи».

Суд вынес первый приговор женщине-медсестре за уклонение от военного учета после предупреждения ТЦК

Суд вынес приговор женщине-медику по статье 337 Уголовного кодекса, отдельно устанавливающей ответственность за уклонение от военного учета.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва