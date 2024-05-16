Графики отключения света могут применяться в Украине до осени

В Укрэнерго обеспокоены, что зимой даже при теплой погоде избежать дефицита электроэнергии будет трудно.

Подключение потребителей электроэнергии может остаться ограниченным вплоть до августа-сентября, сообщил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко во время брифинга в Ukraine Media Center.

«Если говорить об ограничениях, которые начались сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - рассказал Бойко.

Он также указал, что во время этого периода атомные электростанции перейдут в фазу активного ремонта. По его словам, в энергосистеме останется значительное количество солнечной генерации, а также уменьшится нагрузка из-за теплой, но не жаркой погоды.

«Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода», - отметил он.

Однако Бойко предупредил, что зима будет чрезвычайно тяжелой, и даже при теплой погоде избежать дефицита электроэнергии будет трудно. Он подчеркнул, что нет шансов на полное восстановление разрушенной в течение двух месяцев генерации.

«С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключение потребителей», - подчеркнул Бойко.

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