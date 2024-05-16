Избран председатель Кременчугского районного суда Полтавской области

Суд возглавил Александр Колотиевский.

Фото: Кременчугский районный суд Полтавской области

16 мая состоялось собрание судей Кременчугского районного суда Полтавской области, на повестку дня был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщается на сайте судебного учреждения.

Путем тайного голосования большинством голосов судей председателем Кременчугского районного суда Полтавской области избран судья Александр Колотиевский.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

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