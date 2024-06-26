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Письмо Эйнштейна к Рузвельту о ядерной угрозе от Германии выставят на аукцион

13:54, 26 июня 2024
В письме Эйнштейн призвал США разрабатывать собственное оружие массового поражения, что положило начало ядерной эры.
Письмо Эйнштейна к Рузвельту о ядерной угрозе от Германии выставят на аукцион
Источник фото: Roman Vishniac
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В сентябре на аукционе Christie's будет выставлено на продажу двухстраничное письмо, написанное Альбертом Эйнштейном, в котором он предупреждал тогдашнего президента США Франклина Рузвельта о возможных ядерных исследованиях Германии с целью создания атомной бомбы. Об этом сообщает The Guardian. Письмо, оцененное в 4 миллиона долларов, является одним из немногих исторических документов XX века, стоимость которых превышает миллион долларов.

Это письмо является одним из двух, которые Эйнштейн написал в 1939 году вместе с коллегой-ученым Лео Цилардом в каюте на северном берегу Лонг-Айленда в Нью-Йорке. В нем Эйнштейн писал, что немецкое правительство активно поддерживает ядерные исследования и может создать «чрезвычайно мощные бомбы». Он призвал правительство США делать то же самое. Ответом Рузвельта на это письмо стало создание комитета, который позже перерос в Манхэттенский проект под руководством Роберта Оппенгеймера, что привело к созданию бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Это положило конец Второй мировой войне и начало ядерную эру.

Оригинал письма, отправленного Эйнштейном президенту, хранится в библиотеке и музее Рузвельта в Гайд-парке, Нью-Йорк. Однако вторая версия - подписанная и немного короче - будет выставлена на продажу.

Письмо, датированное 2 августа 1939 года, начинается словами: «Сэр: Последние исследования в области ядерной физики показали, что уран можно превратить в новый и важный источник энергии».

Историки отмечают, что на момент написания письма Эйнштейн был «глобальной суперзвездой». Он и Рузвельт были знакомы: пять лет до этого Рузвельт пригласил Эйнштейна на ночевку в Белом доме, где они вместе обедали.

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