Лист Ейнштейна до Рузвельта про ядерну загрозу від Німеччини виставлять на аукціон

У листі Ейнштейн закликав США розробляти власну зброю масового ураження, що поклало початок ядерної ери.

Джерело фото: Roman Vishniac

У вересні на аукціоні Christie’s буде виставлено на продаж двосторінковий лист, написаний Альбертом Ейнштейном, у якому він попереджав тодішнього президента США Франкліна Рузвельта про можливі ядерні дослідження Німеччини з метою створення атомної бомби. Про це повідомляє The Guardian. Лист, оцінений у 4 мільйони доларів, є одним із небагатьох історичних документів XX століття, вартість яких перевищує мільйон доларів.

Цей лист є одним із двох, які Ейнштейн написав у 1939 році разом із колегою-вченим Лео Цілардом у каюті на північному березі Лонг-Айленду в Нью-Йорку. У ньому Ейнштейн писав, що німецький уряд активно підтримує ядерні дослідження і може створити «надзвичайно потужні бомби». Він закликав уряд США робити те саме. Відповіддю Рузвельта на цей лист стало створення комітету, який пізніше переріс у Манхеттенський проєкт під керівництвом Роберта Оппенгеймера, що призвело до створення бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі. Це поклало кінець Другій світовій війні та розпочало ядерну еру.

Оригінал листа, надісланого Ейнштейном президенту, зберігається в бібліотеці та музеї Рузвельта в Гайд-парку, Нью-Йорк. Однак друга версія — підписана та трохи коротша — буде виставлена на продаж.

Лист, датований 2 серпня 1939 року, починається словами: «Сер: Останні дослідження в галузі ядерної фізики показали, що уран можна перетворити на нове і важливе джерело енергії».

Історики зазначають, що на момент написання листа Ейнштейн був «глобальною суперзіркою». Він і Рузвельт були знайомі: п'ять років до цього Рузвельт запросив Ейнштейна на ночівлю в Білому домі, де вони разом обідали.

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