Практика судів
  1. Суд інфо

Пленум ВС проведе засідання: розглянуть питання звернення до КСУ щодо конституційності норм пенсійного законодавства та положень КУпАП

11:12, 26 червня 2024
Пленум Верховного Суду 28 червня розгляне питання про звернення до Конституційного Суду з поданнями щодо конституційності положень чотирьох нормативно-правових актів.
Пленум ВС проведе засідання: розглянуть питання звернення до КСУ щодо конституційності норм пенсійного законодавства та положень КУпАП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 28 червня, Пленум Верховного Суду розгляне питання про звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності положень чотирьох нормативно-правових актів. Про це повідомляє Верховний Суд. 

Зазначається, що перше з них стосується окремих положень Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і п. 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45.

Крім того, на засіданні розглядатиметься питання про звернення до КСУ з поданням щодо конституційності положень ст. 14-2 КУпАП, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).

Також Пленум ВС планує вирішити питання про звернення до КСУ з поданням щодо конституційності приписів абз. 3 п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році».

Ще одне питання порядку денного стосується конституційного подання щодо конституційності приписів п. З Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженого постановою КМУ від 12 квітня 2017 року № 261 (в частині, якою передбачено, що відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов'язаних з грошовим забезпеченням).

Крім того, планується обговорити точкові зміни штатного розпису ВС.

Засідання Пленуму відбудеться о 10:00 у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8 (Кловський палац), м. Київ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ зможе давати доручення Державній прикордонній службі стосовно дозволу на перетин кордону певними особами

Бюро економічної безпеки включили до переліку органів, які мають право доручати Державній прикордонній службі додатково вивчати питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами.

Володимир Зеленський після візиту на Донеччину анонсував окрему розмову з урядовцями і відповідні висновки щодо них

Президент Зеленський: «Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки».

У територіальний резерв включатимуть з 45 років – Кабмін затвердив структуру військового резерву людських ресурсів

Територіальний резерв включатиме резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ.

Відсутність адвоката під час проведення огляду службового кабінету не тягне за собою недопустимості доказів – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що протокол огляду місця події є недопустимим доказом, оскільки слідчу дію проведено за відсутності захисника.

Верховний Суд не бачить перепон, аби один суддя розглядав кримінальне провадження та справу про адмінправопорушення стосовно однієї й тієї ж особи

Один і той же суддя апеляційного суду може розглядати і кримінальну справу, і справу про адмінправопорушення стосовно однієї і тієї ж особи – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду