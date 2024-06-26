Пленум ВС проведе засідання: розглянуть питання звернення до КСУ щодо конституційності норм пенсійного законодавства та положень КУпАП

Пленум Верховного Суду 28 червня розгляне питання про звернення до Конституційного Суду з поданнями щодо конституційності положень чотирьох нормативно-правових актів.

У п’ятницю, 28 червня, Пленум Верховного Суду розгляне питання про звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності положень чотирьох нормативно-правових актів. Про це повідомляє Верховний Суд.

Зазначається, що перше з них стосується окремих положень Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і п. 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45.

Крім того, на засіданні розглядатиметься питання про звернення до КСУ з поданням щодо конституційності положень ст. 14-2 КУпАП, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).

Також Пленум ВС планує вирішити питання про звернення до КСУ з поданням щодо конституційності приписів абз. 3 п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році».

Ще одне питання порядку денного стосується конституційного подання щодо конституційності приписів п. З Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженого постановою КМУ від 12 квітня 2017 року № 261 (в частині, якою передбачено, що відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов'язаних з грошовим забезпеченням).

Крім того, планується обговорити точкові зміни штатного розпису ВС.

Засідання Пленуму відбудеться о 10:00 у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8 (Кловський палац), м. Київ.

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