Практика судов
  1. Суд инфо

Пленум ВС проведет заседание: рассмотрят вопросы обращения в КСУ по поводу конституционности норм пенсионного законодательства и положений КУоАП

11:12, 26 июня 2024
Пленум Верховного Суда 28 июня рассмотрит вопрос об обращении в Конституционный Суд с представлениями по поводу конституционности положений четырех нормативно-правовых актов.
Пленум ВС проведет заседание: рассмотрят вопросы обращения в КСУ по поводу конституционности норм пенсионного законодательства и положений КУоАП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 28 июня, Пленум Верховного Суда рассмотрит вопрос об обращении в Конституционный Суд Украины с представлениями по поводу конституционности положений четырех нормативно-правовых актов. Об этом сообщает Верховный Суд.

Отмечается, что первое из них касается отдельных положений Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» и п. 5 Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы службы и некоторых других лиц», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2008 года № 45.

Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос об обращении в КСУ с представлением о конституционности положений ст. 14-2 КУоАП, которые предусматривают ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированы в автоматическом режиме и за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированы в режиме фотосъемки (видеозаписи).

Также Пленум ВС планирует решить вопрос об обращении в КСУ с представлением о конституционности предписаний абз. 3 п. 10 постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 г. № 168 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году».

Еще один вопрос повестки дня касается конституционного представления о конституционности предписаний п. З Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских, утвержденного постановлением КМУ от 12 апреля 2017 № 261 ( в части, предусматривающей, что возмещение осуществляется в размере расходов, связанных с денежным обеспечением).

Кроме того, планируется обсудить точечные изменения штатного расписания ВС.

Заседание Пленума состоится в 10.00 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8 (Кловский дворец), г. Киев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны будет использовать средства защиты информации на основе сертификатов НАТО

Кабмин утвердил экспериментальный проект, по которому во избежание потенциального завышения степени ограничения доступа к информации разграничение доступа к информации в информационной системе будет осуществляться аппаратными или программными средствами.

Уклонисты рискуют остаться без зарплаты, имущества и под уголовным розыском – что с 16 июля изменится для мужчин

Повестки смогут массово рассылать по последнему известному адресу, а штрафы выписать заочно – в дальнейшем заблокировать счета уклонистам, инициировать процесс взыскания их имущества, ходатайствовать о принудительной доставке в ТЦК и ограничении в праве вождения.

БЭБ сможет давать поручения Государственной пограничной службе относительно разрешения на пересечение границы определенными лицами

Бюро экономической безопасности включили в список органов, имеющих право поручать Государственной пограничной службе дополнительно изучать вопрос о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами.

Владимир Зеленский после визита в Донецкую область анонсировал отдельный разговор с чиновниками и соответствующие выводы по ним

Президент Зеленский: «Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы».

В территориальный резерв будут включать с 45 лет – Кабмин утвердил структуру военного резерва человеческих ресурсов

Территориальный резерв будет включать резервистов и военнообязанных в возрасте от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе, предназначенных для доукомплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду