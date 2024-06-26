Пленум ВС проведет заседание: рассмотрят вопросы обращения в КСУ по поводу конституционности норм пенсионного законодательства и положений КУоАП

Пленум Верховного Суда 28 июня рассмотрит вопрос об обращении в Конституционный Суд с представлениями по поводу конституционности положений четырех нормативно-правовых актов.

В пятницу, 28 июня, Пленум Верховного Суда рассмотрит вопрос об обращении в Конституционный Суд Украины с представлениями по поводу конституционности положений четырех нормативно-правовых актов. Об этом сообщает Верховный Суд.

Отмечается, что первое из них касается отдельных положений Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» и п. 5 Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы службы и некоторых других лиц», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2008 года № 45.

Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос об обращении в КСУ с представлением о конституционности положений ст. 14-2 КУоАП, которые предусматривают ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированы в автоматическом режиме и за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированы в режиме фотосъемки (видеозаписи).

Также Пленум ВС планирует решить вопрос об обращении в КСУ с представлением о конституционности предписаний абз. 3 п. 10 постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 г. № 168 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году».

Еще один вопрос повестки дня касается конституционного представления о конституционности предписаний п. З Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских, утвержденного постановлением КМУ от 12 апреля 2017 № 261 ( в части, предусматривающей, что возмещение осуществляется в размере расходов, связанных с денежным обеспечением).

Кроме того, планируется обсудить точечные изменения штатного расписания ВС.

Заседание Пленума состоится в 10.00 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8 (Кловский дворец), г. Киев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.