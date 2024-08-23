Португалия предупредила туристов о возможных отменах авиарейсов

Туристов предупреждают о возможных отменах авиарейсов 31 августа – 1 сентября из-за акций протеста.

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Туристов, которые планируют путешествия в или из Португалии в конце следующей недели, предупреждают о возможных отменах рейсов из-за запланированных забастовок в аэропортах страны. Профсоюз транспортных рабочих Sttamp объявил об акциях протеста с полуночи 31 августа до полуночи 1 сентября 2024 года.

Как сообщает The Sun, профсоюз, члены которого требуют повышения зарплат и улучшения условий труда, предупреждает о серьезных ограничениях в работе аэропортов, если договоренности не будут достигнуты. Забастовка может оказать значительное влияние на аэропорты Порту и Лиссабона, которые являются крупнейшими в стране.

Риск отмены рейсов больше всего касается авиакомпаний EasyJet, TAP Air Portugal, British Airways, Ryanair, Wizz Air, Azores Airlines S. A. и Vueling Airlines, которые осуществляют рейсы через эти аэропорты.

Пассажирам, чьи поездки запланированы на дни забастовки, советуют проверять актуальную информацию о рейсах непосредственно у своих авиакомпаний, чтобы избежать неудобств.

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