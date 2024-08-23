Португалія попередила туристів про можливі скасування авіарейсів

Туристів попереджають про можливі скасування авіарейсів 31 серпня – 1 вересня через акції протесту.

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Туристів, які планують подорожі до або з Португалії наприкінці наступного тижня, попереджають про можливі скасування рейсів через заплановані страйки в аеропортах країни. Профспілка транспортних робітників Sttamp оголосила про акції протесту з півночі 31 серпня до півночі 1 вересня 2024 року.

Як повідомляє The Sun, профспілка, члени якої вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці, попереджає про серйозні обмеження в роботі аеропортів, якщо домовленості не будуть досягнуті. Страйк може мати значний вплив на аеропорти Порту і Лісабона, які є найбільшими в країні.

Ризик скасування рейсів найбільше стосується авіакомпаній EasyJet, TAP Air Portugal, British Airways, Ryanair, Wizz Air, Azores Airlines S. A. і Vueling Airlines, які здійснюють рейси через ці аеропорти.

Пасажирам, чиї поїздки заплановані на дні страйку, радять перевіряти актуальну інформацію про рейси безпосередньо у своїх авіакомпаній, щоб уникнути незручностей.

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