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Секретная служба проверяет шутку Маска о покушении на Байдена и Харрис

10:04, 20 сентября 2024
Секретная служба США начала расследование в отношении миллиардера Илона Маска.
Секретная служба проверяет шутку Маска о покушении на Байдена и Харрис
Источник фото: REUTERS
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Секретная служба США начала расследование в отношении американского миллиардера Илона Маска после его «шуточного» сообщения в социальных сетях, которое касалось возможного покушения на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает Bloomberg.

Секретная служба подтвердила, что проводит проверку, чтобы установить, представляет ли миллиардер угрозу для американских чиновников. В ведомстве отметили, что записи о соответствующем твите собраны в рамках правоохранительной деятельности, но их содержание не разглашается для сохранения конфиденциальности расследования.

Bloomberg напоминает, что угрозы в адрес президента или вице-президента являются уголовным преступлением в США, за которое предусмотрен значительный штраф или до пяти лет заключения.

«Агентству известно о публикации Илона Маска в социальных сетях. Как правило, мы не комментируем вопросы, касающиеся защитной разведки. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими опекунами», - отметил представитель Секретной службы Нейт Герринг.

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