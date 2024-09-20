Владимир Зеленский утвердил новый состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Обновлен состав Ставки верховного Главнокомандующего Украины, в частности, исключен Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому произошли изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего.

Указ №640/2024, изданный на основе предложения Совета национальной безопасности и обороны, также утверждает новых членов Ставки. В частности, в персональный состав Ставки были введены:

- вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба;

- министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Кроме того, внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин утвержден в персональном составе Ставки.

А экс-глава МИД Дмитрий Кулеба был исключен из состава Ставки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.