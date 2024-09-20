Володимир Зеленський затвердив новий склад Ставки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким відбулися зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.
Указ №640/2024, виданий на основі пропозиції Ради національної безпеки і оборони, також затверджує нових членів Ставки. Зокрема, до персонального складу Ставки були введені:
Крім того, позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.
А ексочільника МЗС Дмитра Кулебу було виключено зі складу Ставки.
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