Володимир Зеленський затвердив новий склад Ставки

Оновлено склад Ставки верховного Головнокомандувача України, зокрема, виключено Дмитра Кулебу.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким відбулися зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.

Указ №640/2024, виданий на основі пропозиції Ради національної безпеки і оборони, також затверджує нових членів Ставки. Зокрема, до персонального складу Ставки були введені:

віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба ;

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Крім того, позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.

А ексочільника МЗС Дмитра Кулебу було виключено зі складу Ставки.

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