Секретна служба перевіряє жарт Маска про замах на Байдена та Гарріс

Секретна служба США розпочала розслідування щодо мільярдера Ілона Маска.

Джерело фото: REUTERS

Секретна служба США розпочала розслідування щодо американського мільярдера Ілона Маска після його «жартівливого» допису в соціальних мережах, який стосувався можливого замаху на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це повідомляє Bloomberg.

Секретна служба підтвердила, що проводить перевірку, щоб встановити, чи становить мільярдер загрозу для американських високопосадовців. У відомстві зазначили, що записи про відповідний твіт зібрані в рамках правоохоронної діяльності, але їхній зміст не розголошується для збереження конфіденційності розслідування.

Bloomberg нагадує, що погрози на адресу президента чи віцепрезидента є кримінальним злочином у США, за який передбачено значний штраф або до п'яти років ув'язнення.

«Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються захисної розвідки. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з нашими опікунами», – зазначив речник Секретної служби Нейт Геррінг.

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