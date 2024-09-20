Хакеры взломали и похитили $43 млн с криптобиржи BingX

Сингапурская биржа BingX подверглась хакерской атаке.

Источник фото: The Block

Сингапурская криптовалютная биржа BingX сообщила о хакерской атаке, в результате которой была похищена криптовалюта на сумму 43 миллиона долларов. Инцидент произошел 20 сентября, когда техническая команда биржи обнаружила подозрительный доступ к сети в 04:00 утра (00:00 по киевскому времени). Об этом пишет The Block.

По информации аналитиков из PeckShield, большинство похищенных средств были переведены несколькими траншами. Директор по продуктам BingX Вивьен Лин сообщила, что биржа немедленно ввела план действий в чрезвычайных ситуациях, включая срочный перевод активов и приостановление вывода средств, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

«Пока мы понесли лишь незначительные потери, и мы справились с этим. Большинство активов находятся в безопасности в холодных кошельках, и лишь небольшая часть пострадала в горячих кошельках», - отметила Лин. Биржа также обещает вернуть функцию вывода средств в течение суток и разработает план компенсации для пострадавших пользователей.

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