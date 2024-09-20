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Хакери взламали та викрали $43 млн з криптобіржі BingX

11:16, 20 вересня 2024
Сінгапурська біржа BingX зазнала хакерської атаки.
Хакери взламали та викрали $43 млн з криптобіржі BingX
Джерело фото: The Block
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Сінгапурська криптовалютна біржа BingX повідомила про хакерську атаку, внаслідок якої було викрадено криптовалюту на суму 43 мільйони доларів. Інцидент стався 20 вересня, коли технічна команда біржі виявила підозрілий доступ до мережі о 04:00 ранку (00:00 за київським часом). Про це пише The Block.

За інформацією аналітиків з PeckShield, більшість викрадених коштів були переведені кількома траншами. Директор з продуктів BingX Вів'єн Лін повідомила, що біржа негайно запровадила план дій в надзвичайних ситуаціях, включаючи термінове переведення активів та призупинення виведення коштів, щоб запобігти подальшим збиткам.

«Поки що ми зазнали лише незначних втрат, і ми впоралися з цим. Більшість активів знаходяться в безпеці в холодних гаманцях, і лише невелика частина постраждала в гарячих гаманцях», – зазначила Лін. Біржа також обіцяє повернути функцію виведення коштів протягом доби та розробить план компенсації для постраждалих користувачів.

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