Южная Корея оштрафовала Meta на $15,67 млн за нарушение конфиденциальности

Meta оштрафована за использование личных данных 980 тысяч пользователей.

Источник фото: Finance.ua

Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи оштрафовала Meta Platforms на $15,67 млн (21,62 млрд вон) за использование конфиденциальных данных пользователей без согласия и передачу их рекламодателям. Об этом сообщает Reuters.

Согласно решению комиссии, Meta получила личные данные почти 980 тыс. южнокорейских пользователей Facebook без их согласия, в том числе данные о религиозных убеждениях и политических взглядах. Около 4 тыс. рекламодателей использовали эту информацию для таргетированной рекламы.

Комиссия отмечает, что Meta анализировала поведенческие данные пользователей, такие как понравившиеся страницы и нажатые рекламные объявления, создавая темы рекламы, связанные с конфиденциальной информацией. Представители Meta в Южной Корее пока отказались комментировать ситуацию.

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