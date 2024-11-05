Південна Корея оштрафувала Meta на $15,67 млн за порушення конфіденційності

Meta оштрафована за використання особистих даних 980 тисяч користувачів.

Джерело фото: Finance.ua

Комісія із захисту персональної інформації Південної Кореї оштрафувала Meta Platforms на $15,67 млн (21,62 млрд вон) за використання конфіденційних даних користувачів без згоди та передання їх рекламодавцям. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з рішенням комісії, Meta отримала особисті дані майже 980 тис. південнокорейських користувачів Facebook без їхньої згоди, зокрема дані про релігійні переконання та політичні погляди. Близько 4 тис. рекламодавців використовували цю інформацію для націленої реклами.

Комісія зазначає, що Meta аналізувала поведінкові дані користувачів, такі як вподобані сторінки та натиснуті рекламні оголошення, створюючи теми реклами, пов’язані з конфіденційною інформацією. Представники Meta в Південній Кореї поки що відмовилися коментувати ситуацію.

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