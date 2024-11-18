130 хомяков-беглецов заставили самолет совершить аварийную посадку

Самолет совершил аварийную посадку из-за хомяков, которые сбежали из клеток и повредили электросистемы.

Источник фото: The Mirror

130 хомяков стали причиной аварийной посадки на борту самолета Airbus A320 авиакомпании TAP Air Portugal. Грызуны сбежали из своих клеток во время полета, что привело к серьезным техническим проблемам: хомяки начали поедать кабели питания, создавая угрозу для электрических систем самолета. Об этом пишет издание The Mirror.

После того, как самолет приземлился в Понта-Делгада на острове Сан-Мигель, грузчики обнаружили поврежденные клетки, из которых сбежали животные. Некоторые хомяки до сих пор остаются на свободе, и технические работники продолжают их искать. Поиски затрудняются, поскольку грызуны могут повредить важные элементы самолета, включая кабели.

Самолет, летевший из Лиссабона в Понта-Делгада, был вынужден задержаться на земле, поскольку поврежденные клетки угрожали безопасности электрических систем. По информации, авиакомпания приняла животных на борт после того, как другая авиакомпания отказалась перевезти их из-за несоответствия стандартам клеток.

Хомяки должны были быть доставлены в зоомагазин на острове, вместе с другими животными, включая хорьков и птиц. После посадки самолета были начаты поиски остаточных хомяков, которых грузчики извлекали из различных тайников, используя перчатки для защиты от укусов. Резцы грызунов известны своей жесткостью, что делает их способными повреждать металлические элементы.

Авиакомпания TAP Air Portugal пока не прокомментировала инцидент.

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