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130 хом'яків-втікачів змусили літак здійснити аварійну посадку

07:36, 18 листопада 2024
Літак здійснив аварійну посадку через хом'яків, які втекли з кліток та пошкодили електросистеми.
130 хом'яків-втікачів змусили літак здійснити аварійну посадку
Джерело фото: The Mirror
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130 хом'яків стали причиною аварійної посадки на борту літака Airbus A320 авіакомпанії TAP Air Portugal. Гризуни втекли зі своїх кліток під час польоту, що призвело до серйозних технічних проблем: хом'яки почали поїдати кабелі живлення, створюючи загрозу для електричних систем літака. Про це пише видання The Mirror.

Після того, як літак приземлився в Понта-Делгада на острові Сан-Мігель, вантажники виявили пошкоджені клітки, з яких втікли тварини. Деякі хом'яки досі залишаються на волі, і технічні працівники продовжують їх шукати. Пошуки ускладнюються, оскільки гризуни можуть пошкодити важливі елементи літака, включаючи кабелі.

Літак, що летів з Лісабона до Понта-Делгада, був змушений затриматися на землі, оскільки пошкоджені клітки загрожували безпеці електричних систем. За інформацією, авіакомпанія прийняла тварин на борт після того, як інша авіакомпанія відмовилася перевезти їх через невідповідність стандартам кліток.

Хом'яки мали бути доставлені до зоомагазину на острові, разом з іншими тваринами, включаючи тхорів і птахів. Після посадки літака було розпочато пошуки залишкових хом'яків, яких вантажники витягували з різних схованок, використовуючи рукавички для захисту від укусів. Різці гризунів відомі своєю жорсткістю, що робить їх здатними пошкоджувати металеві елементи.

Авіакомпанія TAP Air Portugal поки що не прокоментувала інцидент.

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