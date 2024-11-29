За решетку в 10 лет — в Австралии детей смогут засудить до пожизненного заключения

Детям в австралийском штате Квинсленд в возрасте от 10 лет может грозить пожизненное заключение за убийство.

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В Австралии начались бурные споры по поводу новых законопроектов, которые должны предотвратить преступность среди молодежи. Один из документов позволит приговорить к пожизненному сроку даже детей 10-летнего возраста, пишет Nndtv.

Как отмечает издание, правительство штата Квинсленд представило законопроект о преступности среди молодежи. Премьер-министр Дэвид Крисафулли заявил, что это законодательство «будет служить сдерживанием преступности и уменьшит количество жертв».

Правительство хочет усилить максимальные наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними.

Согласно новым законам, дети в возрасте от 10 лет могут быть приговорены к пожизненному заключению за 13 правонарушений. Сюда входит угон авто, проникновение в помещение, совершение уголовного преступления. За 5 преступлений, таких как непредумышленное убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой, детей могут приговорить к пожизненному заключению. В случае признания виновными в убийстве, их ожидает пожизненное лишение свободы с минимум 20-летним сроком без возможности условно-досрочного освобождения.

Уполномоченный по правам человека штата Квинсленд Скотт Макдугалл считает, что новые законы о преступности среди молодежи, предусматривающие пожизненное заключение для детей, «у которых еще есть молочные зубы», является доказательством того, что «общество сбилось с пути».

Также документ получил негативную реакцию со стороны правозащитных организаций, юристов, экспертов, а также государственного уполномоченного по правам человека. Он будет передан парламентскому комитету в течение восьми дней, а затем вернется в парламент в декабре для окончательного голосования.

Напомним, Австралия первой в мире запретила соцсети для детей.

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