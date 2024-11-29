Практика судов
  1. В мире

За решетку в 10 лет — в Австралии детей смогут засудить до пожизненного заключения

15:11, 29 ноября 2024
Детям в австралийском штате Квинсленд в возрасте от 10 лет может грозить пожизненное заключение за убийство.
За решетку в 10 лет — в Австралии детей смогут засудить до пожизненного заключения
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Австралии начались бурные споры по поводу новых законопроектов, которые должны предотвратить преступность среди молодежи. Один из документов позволит приговорить к пожизненному сроку даже детей 10-летнего возраста, пишет Nndtv.

Как отмечает издание, правительство штата Квинсленд представило законопроект о преступности среди молодежи. Премьер-министр Дэвид Крисафулли заявил, что это законодательство «будет служить сдерживанием преступности и уменьшит количество жертв».

Правительство хочет усилить максимальные наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними.

Согласно новым законам, дети в возрасте от 10 лет могут быть приговорены к пожизненному заключению за 13 правонарушений. Сюда входит угон авто, проникновение в помещение, совершение уголовного преступления. За 5 преступлений, таких как непредумышленное убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой, детей могут приговорить к пожизненному заключению. В случае признания виновными в убийстве, их ожидает пожизненное лишение свободы с минимум 20-летним сроком без возможности условно-досрочного освобождения.

Уполномоченный по правам человека штата Квинсленд Скотт Макдугалл считает, что новые законы о преступности среди молодежи, предусматривающие пожизненное заключение для детей, «у которых еще есть молочные зубы», является доказательством того, что «общество сбилось с пути».

Также документ получил негативную реакцию со стороны правозащитных организаций, юристов, экспертов, а также государственного уполномоченного по правам человека. Он будет передан парламентскому комитету в течение восьми дней, а затем вернется в парламент в декабре для окончательного голосования.

Напомним, Австралия первой в мире запретила соцсети для детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об основах создания в Украине Высшего административного суда

Парламентский комитет по правовой политике рекомендует принять за основу законопроект о создании Высшего административного суда.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

В Верховной Раде появилась третья версия законопроекта о создании Высшего административного суда – им предлагается запретить членам ГРМЕ отбирать судей ВАС

Кроме законопроектов от заместителя председателя фракции Андрей Мотовиловца, министра юстиции Ольги Стефанишиной еще одну, третью версию законопроекта о создании Высшего административного суда подал председатель Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Профатестация для управляющих ОСМД и электронная система голосования – Даниил Гетманцев объяснил изменения, введенные Кабмином

Как отметил Даниил Гетманцев, кое-где руководить ОСМД берутся люди, не имеющие необходимых знаний и подготовки, не обладающие законодательством по вопросам, связанным с управлением такими серьезными объектами, как многоквартирные дома.

Женщин будут принимать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Комитет нацбезопасности рекомендовал принять проект правительства

Комитет по вопросам национальной безопасности согласовал законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва