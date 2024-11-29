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За ґрати у 10 років — в Австралії дітей зможуть засудити до довічного ув'язнення

15:11, 29 листопада 2024
Дітям у австралійському штаті Квінсленд віком від 10 років може загрожувати довічне ув’язнення за вбивство.
За ґрати у 10 років — в Австралії дітей зможуть засудити до довічного ув'язнення
Фото: Getty Images
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В Австралії розпочалися бурхливі суперечки щодо нових законопроектів, які повинні запобігти злочинності серед молоді. Один з документів дозволить засудити до довічного терміну навіть дітей 10-річного віку, пише Nndtv.

Як зазначає видання, уряд штату Квінсленд представив законопроект про злочинність серед молоді. Прем'єр-міністр Девід Крісафуллі заявив, що це законодавство «слугуватиме стримуванням злочинності і зменшить кількість жертв».

Уряд хоче посилити максимальні покарання за злочини, скоєні неповнолітніми.

Згідно з документами, діти віком від 10 років можуть бути засуджені до довічного ув'язнення за 13 правопорушень. Сюди входить викрадення авто, проникнення в приміщення, вчинення кримінального правопорушення. За 5 злочинів, таких як ненавмисне вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, пограбування та розбій, дітей можуть засудити до довічного ув'язнення. У разі визнання винними у вбивстві, їх очікує довічне позбавлення волі з мінімум 20-річним терміном без можливості умовно-дострокового звільнення.

Уповноважений з прав людини штату Квінсленд Скотт Макдугалл вважає, що нові закони про злочинність серед молоді, які передбачають довічне ув’язнення для дітей, «у яких ще є молочні зуби», є доказом того, що «суспільство збилося з шляху».

Також документ отримав негативну реакцію з боку правозахисних організацій, юристів, експертів, а також державного уповноваженого з прав людини. Він буде переданий парламентському комітету протягом восьми днів, а потім повернеться до парламенту в грудні для остаточного голосування.

Нагадаємо, Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей.

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