В Таджикистане 74-летнего адвоката отправили за решетку из-за жалобы на коррупцию в прокуратуре

В жалобе адвокат от имени своего подзащитного рассказал о поборах со стороны нескольких сотрудников прокуратуры Душанбе по отношению к его клиентам.

Фото: ozodi.org

Суд в Таджикистане приговорил 74-летнего адвоката Файзи Оли к двум с половиной годам лишения свободы по статье о ложном доносе, пишет «Радио Озоди».

Отмечается, что государственный обвинитель требовал для адвоката шесть лет лишения свободы. Судья назначил адвокату меньший срок, учитывая его преклонный возраст.

По данным издания, генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело против Оли после того, как он от имени своего подзащитного подал жалобу генеральному прокурору, в Агентство по борьбе с коррупцией, в Совет безопасности Таджикистана и в исполнительный аппарат президента страны и рассказал о случаях коррупции среди работников прокуратуры.

В жалобе Оли от имени своего подзащитного рассказал о поборах со стороны нескольких сотрудников прокуратуры Душанбе в отношении его клиентов. В ответ силовики стали давить на его клиентов и требовать, чтобы те отказались и от обвинений в адрес силовиков, и от услуг Оли.

Прокуратура обвинила адвоката в ошибочном доносе на сотрудников прокуратуры и передала его дело в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.