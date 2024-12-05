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У Таджикистані 74-річного адвоката відправили за ґрати через скаргу на корупцію в прокуратурі

16:18, 5 грудня 2024
У скарзі адвокат від імені свого підзахисного розповів про побори з боку кількох співробітників прокуратури Душанбе щодо його клієнтів.
У Таджикистані 74-річного адвоката відправили за ґрати через скаргу на корупцію в прокуратурі
Фото: ozodi.org
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Суд у Таджикистані засудив 74-річного адвоката Файзі Олі до двох з половиною років позбавлення волі за статтею про неправдивий донос, пише «Радіо Озоді»

Зазначається, що державний обвинувач вимагав для адвоката шість років позбавлення волі. Суддя призначив адвокату менший термін, взявши до уваги його похилий вік.

За даними видання, генпрокуратура Таджикистану порушила кримінальну справу проти Олі після того, як він від імені свого підзахисного подав скаргу генеральному прокурору, до Агентства боротьби з корупцією, до Ради безпеки Таджикистану та у виконавчий апарат президента країни і розповів про випадки корупції серед працівників прокуратури.

У скарзі Олі від імені свого підзахисного розповів про побори з боку кількох співробітників прокуратури Душанбе щодо його клієнтів. У відповідь силовики стали тиснути на його клієнтів і вимагати, щоб ті відмовилися і від звинувачень на адресу силовиків, і від послуг Олі.

Прокуратура звинуватила адвоката в хибному доносі на співробітників прокуратури та передала його справу до суду.

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