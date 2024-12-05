Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російського Газпромбанку

Кіберфахівці ГУР України здійснили масштабну DDOS-атаку на Газпромбанк.

Фото: ArmyInform

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки України провели потужну кібератаку проти Газпромбанку, одного з найбільших банків Росії, який перебуває під санкціями.

За інформацією NV та 24Каналу, внаслідок атаки на систему банку клієнти втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільних додатків, що призвело до серйозних труднощів для сотень тисяч росіян. Багато користувачів не змогли здійснити банківські перекази або онлайн-розрахунки через непрацюючі сервіси.

Крім того, атака також заблокувала роботу терміналів Газпромбанку по всій Росії. Зокрема, у містах Томськ та Воронеж стали неактивними термінали для оплати проїзду в громадському транспорті. У Самарській філармонії квитки почали продавати лише за готівку через параліч роботи платіжних систем.

Російські ЗМІ підтвердили факт DDOS-атаки, зазначивши, що сайт Газпромбанку перестав відкриватися на території Франції та Німеччини.

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