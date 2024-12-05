Киберспециалисты ГУР парализовали работу российского Газпромбанка

Киберспециалисты ГУР Украины осуществили масштабную DDOS-атаку на Газпромбанк.

Фото: ArmyInform

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели мощную кибератаку против Газпромбанка, одного из крупнейших банков России, который находится под санкциями.

По информации NV и 24Канала, в результате атаки на систему банка клиенты потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильным приложениям, что привело к серьезным трудностям для сотен тысяч россиян. Многие пользователи не смогли осуществить банковские переводы или онлайн-расчеты из-за неработающих сервисов.

Кроме того, атака также заблокировала работу терминалов Газпромбанка по всей России. В частности, в городах Томск и Воронеж стали неактивными терминалы для оплаты проезда в общественном транспорте. В Самарской филармонии билеты начали продавать только за наличные из-за паралича работы платежных систем.

Российские СМИ подтвердили факт DDOS-атаки, отметив, что сайт Газпромбанка перестал открываться на территории Франции и Германии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.