Молдова вводит чрезвычайное положение в энергетике из-за прекращения транзита газа через Украину

Молдова вводит чрезвычайное положение в энергетической сфере на 60 дней.

Правительство Молдовы на заседании 11 декабря приняло решение о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере страны на 60 дней. Причиной стали изменения в поставках природного газа: с 1 января 2025 года прекращается транзит российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает NewsMaker.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян сообщил, что такая ситуация угрожает стабильным поставкам газа на левобережную часть Молдовы, в том числе в Приднестровье. Молдова отказалась от российского газа и сейчас закупает его только на европейском рынке. Весь объем газа, законтрактованный с Газпромом, поступает через Украину в Приднестровье, что является важным источником энергетических ресурсов для Молдовы.

Как ожидается, премьер-министр Дорин Речан обратится в парламент 12 декабря с просьбой одобрить введение чрезвычайного положения, и в случае положительного решения, меры вступят в силу с понедельника, 16 декабря.

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