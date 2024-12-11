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Адвокат осужденного за государственную измену просил апелляционный суд смягчить наказание и не конфисковывать квартиру, в которой проживает его больная жена — что решил суд

16:59, 11 декабря 2024
Мужчину, который поддерживал Россию, сливал данные о ВСУ и снимал последствия ракетных ударов, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Адвокат осужденного за государственную измену просил апелляционный суд смягчить наказание и не конфисковывать квартиру, в которой проживает его больная жена — что решил суд
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Ровенский апелляционный суд пересмотрел приговор для жителя Запорожья, осужденного за государственную измену к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

52-летний мужчина по идеологическим мотивам поддерживал нарративы РФ, сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и через один из менеджеров отправлял спецслужбам координаты важных объектов в Запорожье и вблизи областного центра, автомобильных и железнодорожных мостов, блокпостов и других фортификационных укреплений, информацию о движении и места дислоцирования украинских военных, снимал последствия ракетных ударов в областном центре и его окрестностях, как подтверждение их сотрудничества.

Местный суд провозгласил приговор, которым житель Запорожья признан виновным в государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставлении иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), и применил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с конфискацией имущества.

Защитник обвиняемого обжаловал приговор в Ровенский апелляционный суд.

Не возражая инкриминируемому его доверителю уголовному правонарушению, просил изменить приговор в части назначенного наказания и назначить 12 лет лишения свободы, не применяя норму конфискации в квартиру, в которой проживает его тяжело больная жена.

Сторона защиты также указала, что обвиняемый искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступлений, а к таким действиям его подвигла безработица и стечение тяжких семейных обстоятельств.

Против удовлетворения апелляционной жалобы защитника возразил прокурор и заметил, что стал на сторону России не из-за финансовых проблем, а по идеологическим соображениям, и сотрудничал с федеральной спецслужбой России для скорейшего захода оккупационных войск в Запорожье, а за время его подрывной деятельности он получил около трех тысяч гривен: именно так россияне оценили объем информации, предоставленной предателем.

Просил приговор оставить в силе, поскольку назначено согласно санкции ч. 2 ст. 111 УК Украины наказание соответствует лицу, которое во время полномасштабного вторжения россиян в Украину изменило родному государству.

Ровенский апелляционный суд, ввиду обстоятельств дела, заслушав мнение обвиняемого и его защитника, а также доводы прокурора, отклонил апелляционную жалобу и оставил обжалуемый приговор суда первой инстанции без изменений, как законный и обоснованный.

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