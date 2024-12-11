Адвокат засудженого за державну зраду просив апеляційний суд пом’якшити покарання та не конфісковувати квартиру, в якій проживає його хвора дружина — що вирішив суд

Чоловіка, який підтримував Росію, зливав дані про ЗСУ та фільмував наслідки ракетних ударів, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рівненський апеляційний суд переглянув вирок дляжителя Запоріжжя, засудженого за державну зраду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба суду.

52-річний чоловік з ідеологічних мотивів підтримував наративи РФ, співпрацював зі співробітником ФСБ РФ та через один із менеджерів надсилав спеслужбовцям координати важливих об’єктів в Запоріжжі та поблизу обласного центру, автомобільних та залізничних мостів, блокпостів та інших фортифікаційних укріплень, інформацію про рух та місця дислокування українських військових, фільмував наслідки ракетних ударів по обласному центру та його околицях, як підтвердження їхньої співпраці.

Місцевий суд проголосив вирок, яким запоріжця визнано винним у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: переході на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунстві, наданні іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), та застосував покарання у виді позбавленням волі на строк 15 років, з конфіскацією майна.

Захисник обвинуваченого оскаржив вирок до Рівненського апеляційного суду.

Не заперечуючи інкримінованого його довірителеві кримінального правопорушення, просив змінити вирок у частині призначеного покарання та призначити 12 років позбавлення волі, не застосовуючи норму конфіскації до квартири, у якій проживає його тяжко хвора дружина.

Сторона захисту також вказала, що обвинувачений щиро розкаявся й активно сприяв розкриттю злочинів, а до таких дій його спонукало безробіття та збіг тяжких сімейних обставин.

Проти задоволення апеляційної скарги захисника заперечив прокурор та зауважив, що став на бік Росії не через фінансові проблеми, а з ідеологічних міркувань, і співпрацював з федеральною спецслужбою росії для найшвидшого заходу окупаційних військ до Запоріжжя, а за час його підривної діяльності він отримав близько трьох тисяч гривень: саме так росіяни оцінили обсяг інформації, наданої зрадником.

Просив вирок залишити без змін, оскільки призначене згідно з санкцією ч. 2 ст. 111 КК України покарання відповідає особі, яка під час повномасштабного вторгнення росіян до України зрадила рідну державу.

Рівненський апеляційний суд, зважаючи на обставини справи, заслухавши думку обвинуваченого та його захисника, а також доводи прокурора, відхилив апеляційну скаргу та залишив оскаржуваний вирок суду першої інстанції без змін, як законний та обґрунтований.

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