Молдова вводить надзвичайний стан в енергетиці через припинення транзиту газу через Україну

Молдова запроваджує надзвичайний стан в енергетичній сфері на 60 днів.

Уряд Молдови на засіданні 11 грудня ухвалив рішення про введення надзвичайного стану в енергетичній сфері країни на 60 днів. Причиною стали зміни у постачанні природного газу: з 1 січня 2025 року припиняється транзит російського газу через територію України. Про це повідомляє NewsMaker.

Віцепрем'єр з питань реінтеграції Олег Серебрян повідомив, що така ситуація загрожує стабільному постачанню газу на лівобережну частину Молдови, зокрема в Придністров'я. Молдова відмовилася від російського газу та наразі закуповує його лише на європейському ринку. Весь обсяг газу, законтрактований з Газпромом, надходить через Україну в Придністров'я, що є важливим джерелом енергетичних ресурсів для Молдови.

Як очікується, прем'єр-міністр Дорін Речан звернеться до парламенту 12 грудня з проханням схвалити запровадження надзвичайного стану, і в разі позитивного рішення, заходи наберуть чинності з понеділка, 16 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.