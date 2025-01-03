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Apple выплатит $95 миллионов из-за иска о шпионаже Siri

18:18, 3 января 2025
Компания выплатит $95 миллионов, чтобы урегулировать коллективный иск — люди заявили, что голосовой помощник Siri нарушал их конфиденциальность.
Apple выплатит $95 миллионов из-за иска о шпионаже Siri
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Компания Apple выплатит $95 миллионов для урегулирования коллективного иска, в котором ее обвиняют в шпионаже Siri по пользователям. Об этом сообщает Reuters.

Согласно иску Apple записывала разговоры во время случайных активаций Siri и передавала эти записи сторонним рекламодателям.

Два истца заявили, что после обсуждения таких товаров как кроссовки Air Jordan и Olive Garden их iPhone начали показывать рекламу этих продуктов, а еще один утверждал, что получил рекламу медицинских услуг после консультации с врачом.

Указывается, что иск был подан в 2019 году после того, как стало известно, что записи разговоров с Siri обрабатывались сотрудниками Apple. Они заявляли, что им приходилось слушать конфиденциальную медицинскую информацию, сделки по продаже наркотиков, личные моменты и другие частные данные.

Apple никогда не скрывала, что некоторые записи Siri анализируются людьми, однако в политике конфиденциальности компании на тот момент не было четкого упоминания об этом. Истцы утверждают, что Apple не сообщила потребителям о том, что их данные «регулярно записываются без их согласия», и что они не покупали бы устройства Apple, если бы знали об этом.

В заявлении об урегулировании компания Apple отмечает, что «продолжает отрицать все обвинения, в частности отвергает каждое утверждение и требование истцов». Однако компания решила достичь мирового соглашения во избежание дальнейших расходов на судебный процесс.

Мировое соглашение получило предварительное одобрение суда. Согласно поданному заявлению, все нынешние и бывшие владельцы или покупатели устройств Siri в США, чьи конфиденциальные или частные сообщения были получены Apple с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года, считаются участниками группы и могут иметь право на получение компенсации.

Для определения лиц, которые могут участвовать в урегулировании, будет создан вебсайт в течение 45 дней, на котором клиенты, купившие устройства с функцией Siri, смогут создать заявку на возмещение. Информацию о претензиях будут собирать до 15 мая 2025 г., после чего процесс урегулирования завершится, и выплаты будут осуществлены тем, кто имеет на них право. Каждый участник группы сможет подать претензии на пять устройств Siri и получить до $20 за каждое.

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иск Apple

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