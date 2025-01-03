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Apple виплатить $95 мільйонів через позов про шпигунство Siri

18:18, 3 січня 2025
Компанія виплатить $95 мільйонів, щоб врегулювати колективний позов — люди заявили, що голосовий помічник Siri порушував їхню конфіденційність.
Apple виплатить $95 мільйонів через позов про шпигунство Siri
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Компанія Apple виплатить $95 мільйонів для врегулювання колективного позову, у якому її звинувачують у шпигунстві Siri за користувачами. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з позовом, Apple записувала розмови під час випадкових активацій Siri та передавала ці записи стороннім рекламодавцям.

Два позивачі заявили, що після обговорення таких товарів, як кросівки Air Jordan та Olive Garden, їхні iPhone почали показувати рекламу цих продуктів, а ще один стверджував, що отримав рекламу медичних послуг після консультації з лікарем.

Вказується, що позов був поданий у 2019 році, після того, як стало відомо, що записи розмов із Siri оброблялись працівниками Apple. Вони заявляли, що їм доводилося слухати конфіденційну медичну інформацію, угоди щодо продажу наркотиків, особисті моменти та інші приватні дані.

Apple ніколи не приховувала, що деякі записи Siri аналізуються людьми, однак у політиці конфіденційності компанії на той момент не було чіткої згадки про це. Позивачі стверджують, що Apple не повідомила споживачам про те, що їхні дані «регулярно записуються без їхньої згоди», і що вони не купували б пристрої Apple, якби знали про це.

У заяві про врегулювання компанія Apple зазначає, що «продовжує заперечувати всі звинувачення, зокрема, відкидає кожне твердження та вимогу позивачів». Однак компанія вирішила досягти мирової угоди, щоб уникнути подальших витрат на судовий процес.

Мирова угода отримала попереднє схвалення суду. Згідно з поданою заявою, всі нинішні та колишні власники або покупці пристроїв Siri в США, чиї конфіденційні або приватні повідомлення були отримані Apple між 17 вересня 2014 року та 31 грудня 2024 року, вважаються учасниками групи та можуть мати право на отримання компенсації.

Для визначення осіб, які можуть брати участь у врегулюванні, буде створено вебсайт протягом 45 днів, на якому клієнти, які придбали пристрої з функцією Siri, зможуть створити заявку на відшкодування. Інформацію про претензії збиратимуть до 15 травня 2025 року, після чого процес врегулювання завершиться, і виплати будуть здійснені тим, хто має на них право. Кожен учасник групи зможе подати претензії на п’ять пристроїв з Siri та отримати до $20 за кожен.

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позов Apple

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