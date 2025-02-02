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В Калифорнии горел нефтеперерабатывающий завод, есть пострадавшие

19:14, 2 февраля 2025
Власти предостерегают о возможной утечке вредных веществ.
В Калифорнии горел нефтеперерабатывающий завод, есть пострадавшие
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На нефтеперерабатывающем заводе в городе Мартинес, округ Контра-Коста, Калифорния, произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали шесть человек. Четверо из них нуждаются в госпитализации, сообщает CBS News.

Возгорание произошло 1 февраля в 13:47 по местному времени. Около 17:15 пожар удалось локализовать.

Местные власти призвали жителей закрывать окна и двери, выключать кондиционеры и вентиляторы, а также изолировать вентиляционные отверстия, чтобы избежать воздействия возможных вредных веществ.

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