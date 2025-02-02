У Каліфорнії горів нафтопереробний завод, є постраждалі

Влада застерігає про можливий витік шкідливих речовин.

На нафтопереробному заводі у місті Мартінес, округ Контра-Коста, Каліфорнія, сталася масштабна пожежа, внаслідок якої постраждали шестеро людей. Четверо з них потребують госпіталізації, повідомляє CBS News.

Займання сталося 1 лютого о 13:47 за місцевим часом. Близько 17:15 пожежу вдалося локалізувати.

Місцева влада закликала жителів закривати вікна та двері, вимикати кондиціонери й вентилятори, а також ізолювати вентиляційні отвори, щоб уникнути впливу можливих шкідливих речовин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.