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У Каліфорнії горів нафтопереробний завод, є постраждалі

19:14, 2 лютого 2025
Влада застерігає про можливий витік шкідливих речовин.
У Каліфорнії горів нафтопереробний завод, є постраждалі
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На нафтопереробному заводі у місті Мартінес, округ Контра-Коста, Каліфорнія, сталася масштабна пожежа, внаслідок якої постраждали шестеро людей. Четверо з них потребують госпіталізації, повідомляє CBS News.

Займання сталося 1 лютого о 13:47 за місцевим часом. Близько 17:15 пожежу вдалося локалізувати.

Місцева влада закликала жителів закривати вікна та двері, вимикати кондиціонери й вентилятори, а також ізолювати вентиляційні отвори, щоб уникнути впливу можливих шкідливих речовин.

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пожежа завод нафта

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