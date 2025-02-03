У київському метро відкрили виставку «Зламай Тишу»

На станції метро «Золоті ворота» відкрилась експозиція про гендерне насильство.

Фото: kyivcity.gov.ua

На станції метро «Золоті ворота» відкрили виставку «Зламай Тишу», присвячену боротьбі з гендерно зумовленим та домашнім насильством. Проєкт має на меті привернути увагу до цієї проблеми та інформувати про шляхи допомоги постраждалим, повідомляє КП «Київський метрополітен».

Експозиція складається з восьми інсталяцій, які ілюструють різні форми насильства та його прояви. Відвідувачі можуть дізнатися, як розпізнати насильство і куди звертатися за підтримкою.

Виставку організовано в межах всеукраїнської кампанії «Зламай Тишу», ініційованої ГО «Дівчата» за підтримки ООН Жінки в Україні та Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Проєкт триватиме з 1 до 15 лютого.

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