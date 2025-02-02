Стало відомо, чи можуть українці провозити ліки до країн Євросоюзу

Категорично заборонено ввезення до країн ЄС ліків, що містять кодеїн або ефедрин, які широко використовуються в Україні.

Стало відомо, чи можуть українці провозити лікарські засоби через кордон. Про це повідомляє 24 канал.

Зокрема, до країн Євросоюзу без рецепта дозволено ввозити лише препарати, що не мають сильної дії, зокрема знеболювальні, таблетки від заколисування та вітаміни.

Так, людина може ввозити ліки для особистого користування з максимальною вартістю 430 євро на одну особу. А максимальний обсяг ввезення лікарських препаратів – 500 мл.

Якщо необхідно перевезти медикаменти, що містять психотропні речовини або транквілізатори, необхідно мати рецепт від лікаря.

Слід зазначити, що категорично заборонено ввезення до країн ЄС ліків, що містять кодеїн або ефедрин, які широко використовуються в Україні.

У випадку, якщо людина проходить курс лікування препаратами, які заборонені до ввезення, необхідно задекларувати їх.

Для цього будуть потрібні:

копія медичної карти;

рецепт від лікаря;

чек з аптеки;

довідка з діагнозом, назвою препарату, його необхідною кількістю і терміном приймання, завірена підписом вашого лікаря і головного лікаря медичного закладу.

Важливо перед поїздкою уважно прочитати склад лікарських засобів, які плануються до перевезення. За ввезення заборонених ліків передбачено конфіскацію та адміністративний штраф.

Слід зазначити, що список заборонених препаратів в кожній країні може відрізнятися. Буває, що трапляються проблеми навіть із нешкідливими, на перший погляд, пігулками від кашлю, через те, що в них міститься кодеїн або ефедрин.

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