Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, могут ли украинцы провозить лекарства в страны Евросоюза

16:58, 2 февраля 2025
Категорически запрещен ввоз в страны ЕС лекарства, содержащие кодеин или эфедрин, широко используемые в Украине.
Стало известно, могут ли украинцы провозить лекарства в страны Евросоюза
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стало известно, могут ли украинцы провозить лекарственные средства через границу. Об этом сообщает 24 канал.

В частности, в страны Евросоюза без рецепта разрешено ввозить только препараты, не оказывающие сильного действия, в частности, обезболивающие, таблетки от укачивания и витамины.

Так, человек может ввозить лекарства для личного пользования с максимальной стоимостью 430 евро на одного человека. А максимальный объем ввоза лекарственных препаратов – 500 мл.

Если необходимо перевезти медикаменты, содержащие психотропные вещества или транквилизаторы, необходимо получить рецепт от врача.

Следует отметить, что категорически запрещен ввоз в страны ЕС лекарства, содержащие кодеин или эфедрин, широко используемые в Украине.

В случае, если человек проходит курс лечения препаратами, запрещенными к ввозу, необходимо задекларировать их.

Для этого потребуются:

  • копия медицинской карты;
  • рецепт от врача;
  • чек из аптеки;
  • справка с диагнозом, названием препарата, его необходимым количеством и сроком приема, заверенная подписью вашего врача и главного врача медицинского учреждения.

Важно перед поездкой внимательно прочесть состав лекарственных средств, которые планируются к перевозке. За ввоз запрещенных лекарств предусмотрена конфискация и административный штраф.

Следует отметить, что список запрещенных препаратов в каждой стране может отличаться. Бывает, что случаются проблемы даже с безвредными, на первый взгляд, таблетками от кашля из-за того, что в них содержится кодеин или эфедрин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Законопроектом, среди прочего, конкретизируются основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества, устанавливается четкий срок на возврат имущества после отмены ареста, расширяются полномочия адвокатов.

Верховный Суд пояснил, что привлечение лица к конфиденциальному сотрудничеству не является отдельной разновидностью НСРД

Орган досудебного расследования сам определяет формы и способы организации конфиденциального сотрудничества с учетом потребностей следствия – Верховный Суд.

Формальные процедурные нарушения Минюста и принцип пропорциональности: ключевые выводы Верховного Суда об обжаловании аннулирования доступа к Государственному реестру прав

Понятие вины лица в публично-правовых отношениях не является решающим для оценки правомерности решения субъекта властных полномочий о привлечении к ответственности – Верховный Суд.

Изменение границ населенных пунктов требует соблюдения правовых процедур и согласований — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что государственный кадастровый регистратор не уполномочен устанавливать границы населенных пунктов или определять принадлежность земельного участка к конкретному населенному пункту.

Министр финансов США предоставил доступ команде Илона Маска к платежной системе, через которую шли гранты

DOGE, который возглавляет Илон Маск, сможет проанализировать расходы правительства США.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області