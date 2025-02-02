Стало известно, могут ли украинцы провозить лекарства в страны Евросоюза

Стало известно, могут ли украинцы провозить лекарственные средства через границу. Об этом сообщает 24 канал.
В частности, в страны Евросоюза без рецепта разрешено ввозить только препараты, не оказывающие сильного действия, в частности, обезболивающие, таблетки от укачивания и витамины.
Так, человек может ввозить лекарства для личного пользования с максимальной стоимостью 430 евро на одного человека. А максимальный объем ввоза лекарственных препаратов – 500 мл.
Если необходимо перевезти медикаменты, содержащие психотропные вещества или транквилизаторы, необходимо получить рецепт от врача.
Следует отметить, что категорически запрещен ввоз в страны ЕС лекарства, содержащие кодеин или эфедрин, широко используемые в Украине.
В случае, если человек проходит курс лечения препаратами, запрещенными к ввозу, необходимо задекларировать их.
Для этого потребуются:
Важно перед поездкой внимательно прочесть состав лекарственных средств, которые планируются к перевозке. За ввоз запрещенных лекарств предусмотрена конфискация и административный штраф.
Следует отметить, что список запрещенных препаратов в каждой стране может отличаться. Бывает, что случаются проблемы даже с безвредными, на первый взгляд, таблетками от кашля из-за того, что в них содержится кодеин или эфедрин.
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