Стало известно, могут ли украинцы провозить лекарства в страны Евросоюза

Категорически запрещен ввоз в страны ЕС лекарства, содержащие кодеин или эфедрин, широко используемые в Украине.

Стало известно, могут ли украинцы провозить лекарственные средства через границу. Об этом сообщает 24 канал.

В частности, в страны Евросоюза без рецепта разрешено ввозить только препараты, не оказывающие сильного действия, в частности, обезболивающие, таблетки от укачивания и витамины.

Так, человек может ввозить лекарства для личного пользования с максимальной стоимостью 430 евро на одного человека. А максимальный объем ввоза лекарственных препаратов – 500 мл.

Если необходимо перевезти медикаменты, содержащие психотропные вещества или транквилизаторы, необходимо получить рецепт от врача.

Следует отметить, что категорически запрещен ввоз в страны ЕС лекарства, содержащие кодеин или эфедрин, широко используемые в Украине.

В случае, если человек проходит курс лечения препаратами, запрещенными к ввозу, необходимо задекларировать их.

Для этого потребуются:

копия медицинской карты;

рецепт от врача;

чек из аптеки;

справка с диагнозом, названием препарата, его необходимым количеством и сроком приема, заверенная подписью вашего врача и главного врача медицинского учреждения.

Важно перед поездкой внимательно прочесть состав лекарственных средств, которые планируются к перевозке. За ввоз запрещенных лекарств предусмотрена конфискация и административный штраф.

Следует отметить, что список запрещенных препаратов в каждой стране может отличаться. Бывает, что случаются проблемы даже с безвредными, на первый взгляд, таблетками от кашля из-за того, что в них содержится кодеин или эфедрин.

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