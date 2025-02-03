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В Германии возросло количество нападений на приюты для беженцев

07:55, 3 февраля 2025
В Германии за год зафиксировано 218 нападений на приюты для беженцев.
В Германии возросло количество нападений на приюты для беженцев
Фото: Spiegel
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В прошлом году в Германии зафиксировали 218 политически мотивированных нападений на приюты для беженцев, что существенно превышает показатель 2023 года (167 случаев).

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на ответ Федерального министерства внутренних дел на запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Отмечается, что 28 из этих атак были насильственными преступлениями, в результате которых пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

В то же время количество нападений на беженцев за пределами мест их проживания несколько снизилось - в 2023 году зафиксировали 1 905 таких случаев, из которых 237 были насильственными. В 2022 году эта цифра составляла 2 450.

Однако в министерстве отмечают, что приведенные данные являются предварительными, и в 2024 году статистика может вырасти, поскольку часть отчетов за четвертый квартал еще не поступила. Например, в третьем квартале прошлого года количество политических преступлений против беженцев утроилось из-за запоздалых отчетов.

Депутат Бундестага от Левой партии Клара Бюнгер раскритиковала эту ситуацию, заявив, что нападения на беженцев остаются на высоком уровне, а значительная часть политиков и общества относится к этому безразлично.

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полиция Германия беженец убежище

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