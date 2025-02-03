У Німеччині зросла кількість нападів на притулки для біженців

У Німеччині за рік зафіксовано 218 нападів на притулки для біженців.

Фото: Spiegel

Минулого року в Німеччині зафіксували 218 політично мотивованих нападів на притулки для біженців, що суттєво перевищує показник 2023 року (167 випадків).

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на відповідь Федерального міністерства внутрішніх справ на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

Зазначається, що 28 із цих атак були насильницькими злочинами, внаслідок яких постраждали 14 людей, зокрема одна дитина.

Водночас кількість нападів на біженців за межами місць їхнього проживання дещо знизилася – у 2023 році зафіксували 1 905 таких випадків, із яких 237 були насильницькими. У 2022 році ця цифра становила 2 450.

Однак у міністерстві наголошують, що наведені дані є попередніми, і в 2024 році статистика може зрости, оскільки частина звітів за четвертий квартал ще не надійшла. Наприклад, у третьому кварталі минулого року кількість політичних злочинів проти біженців потроїлася через запізнілі звіти.

Депутатка Бундестагу від Лівої партії Клара Бюнґер розкритикувала цю ситуацію, заявивши, що напади на біженців залишаються на високому рівні, а значна частина політиків і суспільства ставиться до цього байдуже.

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