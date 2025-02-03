В киевском метро открыли выставку «Сломай Тишину»

На станции метро «Золотые ворота» открылась экспозиция о гендерном насилии.

Фото: kyivcity.gov.ua

На станции метро «Золотые ворота» открыли выставку «Сломай Тишину», посвященную борьбе с гендерно обусловленным и домашним насилием. Цель проекта - привлечь внимание к этой проблеме и информировать о путях помощи пострадавшим, сообщает КП «Киевский метрополитен».

Экспозиция состоит из восьми инсталляций, которые иллюстрируют различные формы насилия и его проявления. Посетители могут узнать, как распознать насилие и куда обращаться за поддержкой.

Выставка организована в рамках всеукраинской кампании «Сломай Тишину», инициированной ОО «Девчата» при поддержке ООН Женщины в Украине и Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

Проект продлится с 1 по 15 февраля.

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