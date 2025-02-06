Австралия запретила использование китайского чат-бота DeepSeek на всех правительственных устройствах

Оценка угроз, проведенная разведывательными службами Австралии, показала, что технология составляет «неприемлемый риск».

Фото: standardmedia.co.ke

Австралия запретила использование услуг DeepSeek на всех государственных системах и устройствах, пишет Bloomberg.

По словам Министра внутренних дел Австралии Тони Берка, все продукты, программы и сервисы DeepSeek будут немедленно удалены из правительственных систем по соображениям национальной безопасности.

Он отметил, что оценка угроз, проведенная разведывательными службами страны, показала, что технология составляет «неприемлемый риск».

«Искусственный интеллект – это технология, которая имеет потенциал и возможности, но правительство без колебаний будет действовать, когда наши ведомства будут обнаруживать угрозу национальной безопасности», – подчеркнул Берк.

Кроме того, Берк призвал всех граждан Австралии обдумать, как их данные использовались в сети, и принять меры, чтобы защитить свою конфиденциальность.

Напомним, ранее Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Добавим, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Нидерландская служба защиты конфиденциальности (AP) вслед за французской начнет расследование по практике сбора данных китайским чат-ботом DeepSeek.

Вместе с тем, в Тайване всем государственным учреждениям запретили использовать DeepSeek.

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