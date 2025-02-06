Австралія заборонила використання китайського чат-боту DeepSeek на всіх урядових пристроях

Оцінка загроз, проведена розвідувальними службами Австралії, показала, що технологія становить «неприйнятний ризик».

Фото: standardmedia.co.ke

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Австралія заборонила користування послугами DeepSeek на всіх державних системах і пристроях, пише Bloomberg.

За словами міністра внутрішніх справ Австралії Тоні Берка, всі продукти, програми та сервіси DeepSeek будуть негайно видалені з урядових систем з міркувань національної безпеки.

Він зазначив, що оцінка загроз, проведена розвідувальними службами країни, показала, що технологія становить «неприйнятний ризик».

«Штучний інтелект - це технологія, яка має потенціал і можливості, але уряд без вагань діятиме, коли наші відомства виявлятимуть загрозу національній безпеці», - підкреслив Берк.

Крім того, Берк закликав усіх громадян Австралії обміркувати, як їхні дані використовувалися в мережі, і вжити заходів, щоб захистити свою конфіденційність.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Нідерландська служба захисту конфіденційності (AP) слідом за французькою розпочне розслідування щодо практики збору даних китайським чат-ботом DeepSeek.

Разом з тим, у Тайвані усім державним установам заборонили використовувати DeepSeek.

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